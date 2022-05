Künstler Hünnerkopf soll Mahnmal für Hanauer Anschlagsopfer gestalten

per Mail teilen

Der Künstler Heiko Hünnerkopf aus Wertheim (Main-Tauber-Kreis) soll das Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags im hessischen Hanau gestalten. Die Angehörigen der Opfer haben sich für den Entwurf des Wertheimers entschieden. "Einschnitt" heißt Hünnerkopfs Idee, ein stählernes Halbrund aus den Namen der Anschlagsopfer. Wo es in Hanau stehen soll, steht noch nicht fest. Die Angehörigen favorisieren den zentralen Marktplatz. Das wird von Vertretern der Stadt kritisch gesehen, da dieser in einer historischen Verbindung mit den Gebrüdern Grimm stehe. Ein 43-jähriger Deutscher hatte im Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und danach seine Mutter und sich selbst getötet.