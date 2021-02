In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) wollen die Stadtverwaltung, der Seniorenbeirat und das Familienzentrum ältere Menschen bei der Organisation ihres Corona-Impftermins unterstützen. In einem ersten Schritt werden rund 1.500 Menschen über 80 Jahre Post mit Erläuterungen bekommen. Schon das Ausmachen eines Impftermins per Computer oder Hotline stelle viele Ältere vor Probleme, sagte Jürgen Küchler vom Seniorenbeirat dem SWR. Dazu kommt der weite Weg von Wertheim zum Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim. Hier wollen der Seniorenbeirat und das Familienzentrum Hilfe leisten. Sie unterstützen beim Vereinbaren der Termine. Das Familienzentrum versucht zudem bei der Organisation der Fahrt zu helfen. Einen eigenen Fahrtdienst könne man aber nicht anbieten, heißt es.