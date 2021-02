Für den Neubau des Seniorenzentrums St. Vinzenz am Stadtpark in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) müssen in den nächsten Tagen weitere neun Bäume gefällt werden. Die Rodungsarbeiten sollen bis zum 1. März abgeschlossen sein. Wenn die Bäume gefällt sind, kann mit dem zweiten Bauabschnitt des neuen Seniorenheims begonnen werden. Am früheren Standort des alten Pflegeheimes, das komplett abgebrochen wurde, entstehen dann vier freistehende Einzelgebäude mit betreuten Seniorenwohnungen und barrierefreien Stadtwohnungen. Für den Abbruch des Altbaus waren vor einem Jahr schon einmal Bäume und Gehölze gefällt worden. Laut Bebauungsplan müssen als Ersatz für alle gefällten Bäume insgesamt 29 neue gepflanzt werden. Sie sollen nach Abschluss der Arbeiten in den öffentlichen und privaten Stadtparkflächen gesetzt werden.