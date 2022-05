Wechsel an Spitze der Vogelmann-Stiftung

per Mail teilen

An der Spitze der Heilbronner Ernst Franz-Vogelmann-Stiftung hat es einen Wechsel gegeben. Nach fast zwei Jahrzehnten als Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende hat die Heilbronner Kunstmäzenin Ruth Reinwald mit 97 Jahren ihre Ämter abgegeben. Der Stiftungsrat wählte in ihrer Nachfolge Barbara Flosdorf-Winkel zur neuen Vorstandsvorsitzenden und Iris Baars-Werner zur Aufsichtsratsvorsitzenden. Ruth Reinwald ist zur Ehrenvorsitzenden des Vorstandes und Aufsichtsrates ernannt worden. Nach dem Tod des Unternehmers Vogelmann hatte seine Lebensgefährtin Reinwald die Leitung seiner Stiftung übernommen. Bis zum Jubiläumsjahr 2021 hatte die Vogelmann-Stiftung rund 3,3 Millionen Euro an Fördergeldern bereitgestellt, unter anderem für die Städtischen Museen und die Hochschule Heilbronn.