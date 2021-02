Das Kreisforstamt im Main-Tauber-Kreis ruft Waldbesitzer dazu auf, kranke und geschwächte Bäume wegen Borkenkäferbefalls so schnell wie möglich aus den Wäldern zu entfernen. Der Borkenkäfer stehe schon in Startlöchern, so das Kreisforstamt in einer Mitteilung. Viele Bäume seien durch die heißen und trockenen Jahre von 2018 bis 2020 erheblich geschwächt und könnten dem Borkenkäfer kaum Widerstand leisten. Der habe sich in den vergangenen Jahren allerdings massenhaft vermehrt und warte jetzt bereits vollentwickelt auf warme Temperaturen, um auszufliegen und andere Bäume wie vor allem Fichten zu befallen. Ob Fichten befallen sind, erkenne man daran, dass die Rinde abplatzt. Auch Sturmholz sollte schnellstmöglich abgeräumt werden, so die Behörde weiter.