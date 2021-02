Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wiederholt Wahlplakate beschädigt, mit Farbe besprüht oder heruntergerissen. Zuletzt in Heilbronn unter anderem in der Kolpingstraße, der Neckartalstraße und am Parkplatz vom Freibad Gesundbrunnen. Das seien Taten, die auch strafrechtlich verfolgt würden, so die Polizei, die dringend nach Zeugen sucht.