Blau-Weiße Tage und andere Feste

In mehreren Städten in Heilbronn-Franken gibt es an diesem Wochenende besondere Verkaufsaktionen und Feste. Den Auftakt machen die „Blau-Weißen-Tage“ in Künzelsau mit Weißwurst und Musik im Oktoberfest-Stil, so die Stadtverwaltung. Morgen ist dort ein verkaufsoffener Sonntag vorgesehen. In Schwäbisch Hall gibt es morgen mehrere Programmpunkte, sogenannten Tag des Salzes. Und beim verkaufsoffenen Sonntag zum Jazz und Einkauf in Heilbronn ist das Programm auf die Corona-Regeln abgestimmt, sagt Sarah Furtwängler von der Heilbronn Marketing Gesellschaft.

„Wir werden zwei große Bühnen haben. Die auch an einem abgegrenzten Bereich stehen. Im Rathausinnenhof und im Deutschhof. Ansonsten gibt es auch in der Innenstadt Musik, aber anders als sonst nicht auf großen Bühnen sondern Straßenmusikmäßig. Aber es wird auch an den Fußgängerzonen überall immer wieder Musik zu erleben sein.“