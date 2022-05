Der Sozialverband VdK startet jetzt auch in der Region Heilbronn-Franken seine Kampagne "Nächstenpflege". Dabei fordert der Verband mehr Unterstützung für Menschen, die Angehörige zuhause pflegen. Im Main-Tauber-Kreis beispielsweise sind Infoveranstaltungen, eine Klausurtagung und der Austausch mit Politikern geplant. Pflegende Angehörige bräuchten mehr Hilfe und Anerkennung, sagte der Vorsitzende des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim, Kurt Weiland: "Man sollte berücksichtigen was die Leute eigentlich einbringen, auch verzichten in Form von Geld, in dem sie teilweise oder ganz den Beruf nicht mehr ausüben können. Das geht dann weiter über, dass man vielleicht den Leuten Rentenpunkte anerkennt - also da sollte man mehr daran denken. Ein Punkt ist ein bisschen im Werden, dass man auch den Pflegenden sagt, ok, du darfst mal in Kur gehen, um dich selber wieder ein bisschen aufzumöblieren oder die Batterie wieder aufzuladen. Das sind so Punkte, die wir halt gerne sehen würden."