Ein 34 Jahre alter Ladendieb ist am Mittwoch vom Amtsgericht Heilbronn zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er zwei Rettungskräfte vom DRK angegriffen und verletzt hatte. Vor dem Schöffengericht hatte der Angeklagte die Taten abgestritten, zahlreiche Zeugen wurden vernommen. Mitte Juli hatte der stark alkoholisierte Mann eine Flasche Wodka in einem Discounter in Möckmühl mitgehen lassen. Als Mitarbeiter ihn ansprachen, sackte er zusammen. Zwei alarmierte Rettungssanitäter kümmerten sich um den Mann, der unvermittelt auf die DRK-Mitarbeiter losging und diese mit Schlägen traktierte. Einem Sanitäter biss der 34-Jährige in die Kniekehle. Auch Polizeibeamte beleidigte der einschlägig vorbestrafte Mann. Das Gericht ordnete zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.