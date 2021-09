German Bowl: Unicorns treffen auf Dresden

Die American Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns stehen zum neunten Mal im Finale um die Deutsche Meisterschaft. In Frankfurt treffen sie beim German Bowl in zwei Wochen auf die Dresden Monarchs. Im Halbfinale am Samstag lief vor über 2.400 Zuschauern nicht wirklich alles nach Plan. Am Ende aber stand es gegen die Potsdam Royals verdient 28:18. Die Dresdener gewannen ihr Halbfinale gegen die Saarland Hurricanes souverän mit 37:0. Sorgen bereiten den Hallern nach dem Halbfinale die Verletzungen von John Santiago und Alexander Haupert.