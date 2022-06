In der Football-Bundesliga Süd haben die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstagabend die Allgäu Comets besiegt. Die Unicorns landeten einen 42:28-Erfolg. Rund 1.300 Zuschauer sind trotz brütender Hitze in den Optima Sportpark nach Schwäbisch Hall gekommen, um beim 500. Pflichtspiel der Unicorns dabei zu sein. Sie führen derzeit die Süd-Tabelle an.