Ein ehemaliger Eppinger hat für die Gartenschau im kommenden Jahr 750 holländische Tulpenzwiebeln gespendet. Bei einem Besuch in der alten Heimat hat der gebürtige Eppinger Hans Ries, der seit über 50 Jahren in den Niederlanden lebt, die Tulpenzwiebeln an den Oberbürgermeister von Eppingen übergeben. Die 750 Zwiebeln seien ein Geschenk und symbolisches Dankeschön für die Kinder- und Jugendjahre, die Ries in Eppingen verbracht habe, heißt es in einer Mitteilung. Die holländischen Tulpenzwiebeln sollen im Herbst gepflanzt werden und im April und Mai nächsten Jahres rechtzeitig zur Eröffnung der Gartenschau ihre volle Blüte entfalten.