Bei einem Brand in einem Wohnheim des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter in Krautheim (Hohenlohekreis) ist am Sonntagabend ein Bewohner umgekommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsam Pressemitteilung am Montag mit. Ein weiterer Bewohner sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Das Feuer sei kurz vor 18 Uhr ausgebrochen, so die Polizei. Der betroffene Gebäudeteil wurde evakuiert, nach Angaben der Wohnheimleitung wurden die Menschen in anderen Zimmern untergebracht sowie vorübergehend in einem Bettenlager. Wie der Bewohner ums Leben kam, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Er habe in dem Zimmer gewohnt, in dem der Brand ausbrach. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.