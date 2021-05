per Mail teilen

In Heilbronn ist am Dienstag der Fahrer eines E-Scooters bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 30-Jährige war im Stadtteil Böckingen von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Er starb später auf dem Weg in die Klinik. Den genauen Unfallhergang soll jetzt ein Sachverständiger klären.