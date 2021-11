Tödlicher Verkehrsunfall auf Landstraße

Auf der Landstraße zwischen Bad Wimpfen und dem Bad Rappenauer Stadtteil Bonfeld (Kreis Heilbronn) ist am Sonntagabend ein Pizzakurier mit seinem Auto tödlich verunglückt. Laut Polizei kam der 22-Jährige in einer lang gezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab, rutschte in einen Acker und prallte gegen einen Baum. Der offenbar nicht angegurtete Mann wurde demnach aus seinem Wagen geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.