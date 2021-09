Im Kupferzeller Schotterwerk (Hohenlohekreis) hat es am Samstagmorgen einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben. Ein 69 Jahre alte Mitarbeiter aus dem Kreis Schwäbisch Hall war gegen 8 Uhr tot in einer Maschine gefunden worden, nachdem diese eine Störung angezeigt hatte. Laut Polizei war der Mann zum Verladen und Reinigen an der Maschine eingeteilt gewesen. Wie er in die Maschine geriet, sollen jetzt die Kripo Heilbronn und die zuständige Berufsgenossenschaft klären.