Der Heilbronner CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Throm ist gegen eine Kontingentlösung bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die zurzeit vor der Griechischen Grenze ausharren. Die Grünen hatten am Montag vorgeschlagen, dass Deutschland zunächst 5.000 besonders schutzbedürftige Menschen aufnimmt. Sie erinnerten daran, dass die Bundesregierung 2016 zugesagt hatte 27.000 Flüchtlinge aufzunehmen, bislang seien aber nur 10.000 aufgenommen worden. Ein solcher Vorschlag sei verantwortungslos, so Alexander Throm von der CDU. Denn er sende die falschen Signale in die Krisensituation in der Türkei. Deutschland dürfe hier keinen Alleingang machen, es gehe nur im Verbund mit den anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, schreibt der Heilbronner in einer Mitteilung.