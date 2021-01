Der Vorstellungsbetrieb am Theater Heilbronn bleibt bis zum 31. März ausgesetzt. Grund ist die Corona-Pandemie-Entwicklung. In einer Videokonferenz besprachen sich am Donnerstag alle Intendantinnen und Intendanten der Theater in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und mit ihren jeweiligen Trägern. Der Heilbronner Intendant Axel Vornam hat sich darüber auch mit der Stadt verständigt. „Angesichts der schwierigen gegenwärtigen Pandemie-Lage ist die Aufnahme des Vorstellungsbetriebs auf absehbare Zeit nicht denkbar“, sagte Vornam. In dem Beschluss sehe man die Verantwortung, die Gesundheit der Beschäftigten und der Zuschauer zu schützen.