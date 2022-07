Stadtwerke mit dem Start des Nacht-Shuttle "buddy" zufrieden

Die Stadtwerke Heilbronn ziehen eine erste Bilanz der neuen Mobiltäts-App "SWHN" und dem Nacht-Shuttle-Angebot "buddy". Das Buchungsverfahren über die neue SWHN App funktioniere zuverlässig, teilten die Heilbronner Stadtwerke auf SWR-Anfrage mit. Insgesamt 135 Nachtschwärmer haben demnach am Start-Wochenende eine "buddy"-Fahrt in der "SWHN"-App angefragt, knapp 50 Fahrgäste nutzten das individuelle Angebot tatsächlich. Die meisten hatten bereits ein HNV- oder 9-Euro-Ticket, womit die Fahrt 2,50 Euro kostete. "buddy" fährt im Stadtgebiet und in Flein. Die Stadtwerke Heilbronn rechnen in den kommenden Wochen mit stark steigenden Fahrgastzahlen beim Nacht-Shuttle "buddy". Es ersetzt die bisherigen Nachtbusse, die wenig genutzt wurden.