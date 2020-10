per Mail teilen

Die Hochschule Heilbronn bietet ihr Schnupperangebot „Studieren probieren“ wegen der aktuellen Corona-Situation in einer Online-Version an. Bis kommenden Freitag können studieninteressierte Schulabgänger an Live-Vorlesungen und Lehrveranstaltungen teilnehmen oder Studienpräsentationen mit einem Klick abrufen.