per Mail teilen

In der Schwäbisch Haller Innenstadt haben Unbekannte drei Stromverteilerkästen entwendet. Zwei wurden zwischen Mittwoch und Samstag vergangener Woche im Froschgraben gestohlen, ein weiterer am Dietrich-Bonhoeffer-Platz, so die Polizei. Alle drei Stromverteiler waren mittels Kette und Schloss gesichert. Die Polizei bittet um Hinweise.