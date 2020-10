per Mail teilen

Mit Beginn der Herbstferien werden wieder zahlreiche Landesstraßen in der Region Heilbronn-Franken saniert. Teilweise kommt es zu tagelangen Vollsperrungen. Im Kreis Heilbronn startet heute bei Eberstadt die Fahrbahndeckenerneuerung. Das Land investiert rund 150.000 Euro. Bis Freitag ist die Strecke vollgesperrt. Im Kreis Schwäbisch Hall wird an der Landesstraße zwischen Rosengarten und Hohenhardtsweiler für eine Viertelmillion Euro die Straßenböschung stabilisiert - dort kam es immer wieder zu Erdrutschen. Die Strecke ist bis Mitte Dezember voll gesperrt. In Bad Wimpfen im Kreis Heilbronn ist die Landesstraße zwischen Wimpfen im Tal bis zum Abzweig nach Biberach bis Mittwoch voll gesperrt, dort wird der Fahrbahnbelag erneuert.