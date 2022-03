Stolpersteine erinnern an jüdische Familien

In Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) sind am Donnerstag 16 sogenannte Stolpersteine verlegt worden. An fünf Wohnplätzen einstiger jüdischer Familien erinnern sie an deren Schicksal. Bürgermeister Nick Schuppert (SPD) sprach von einem "bewegenden Tag" für Weikersheim, der mahnen soll. Die Initiative für das Gedenken kam aus den Reihen des Gemeinderats, der auf ein Sitzungsgeld verzichtet hatte, um das Projekt auch finanziell zu unterstützen. Die kleinen Messingtafeln wurden vom Künstler Gunter Demnig verlegt, der das Projekt 1992 gestartet hat. Inzwischen sind in mehr als zwei Dutzend Ländern Europas annähernd 90.000 Stolpersteine zu finden.