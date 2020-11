per Mail teilen

Auf dem Quartier "An der Stadtmauer" starten am Dienstag in Künzelsau die offiziellen Bauarbeiten für ein großes Wohn- und Geschäftsgebäude. Darin sollen insgesamt 20 Eigentumswohnungen, ein großer Drogeriemarkt und ein Unternehmen aus der Gesundheitsbranche Platz finden. Die Stadt hatte das Areal bereits 2007 erworben. Nach jahrelangen Planungen und vielen Konzepten soll es jetzt rasch gehen, damit das 15 Millionen Euro-Projekt im Frühjahr 2022 fertig wird. Der Spatenstich ist für heute Nachmittag 16 Uhr geplant.