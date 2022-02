Sparkasse Tauberfranken auf Wachstumskurs

Die Sparkasse Tauberfranken war im Geschäftsjahr 2021 weiter auf Wachstumskurs. Die Bilanzsumme wuchs um mehr als 9 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro. Auch das Kreditvolumen und die Kundeneinlagen sind gewachsen, im Wertpapiergeschäft verzeichnete das Geldinstitut mit seinen rund 480 Beschäftigten das zweite Rekordjahr in Folge. Anfang März soll der Neubau in Wertheim bezogen werden. Die sieben Millionen Euro teure Filiale am Bahnhof ist das größte Bauprojekt der Sparkasse Tauberfranken in den vergangenen 20 Jahren.