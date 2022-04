Sieben-Tage-Inzidenzen teilweise nur noch knapp über 500

Im Hohenlohekreis nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz der 500er-Marke. Sie liegt laut Landesgesundheitsamt momentan bei 522,3. Ähnlich sieht es bei der Stadt Heilbronn aus, der Wert hier 540,9. Deutlich höher liegt die Inzidenz noch in den Kreisen Schwäbisch Hall (648,4) und Main-Tauber (601,4). Den höchsten Wert in der Region Heilbronn-Franken hat der Landkreis Heilbronn mit 739,1. Zurzeit liegen in Baden-Württemberg 190 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, sieben weniger als in der Vorwoche.