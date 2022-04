Inzidenz im Main-Tauber-Kreis deutlich unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken sind nach dem Wochenende nur meist nur noch knapp vierstellig. In der Stadt Heilbronn liegt die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt jetzt bei 1.001,9, im Kreis Schwäbisch Hall bei 1.068,4. Etwas höher sind die Werte noch für den Landkreis Heilbronn 1.178,5 und den Hohenlohekreis mit 1,164,4. Die niedrigste Inzidenz in der Region hat momentan der Main-Tauber-Kreis mit 874,3. Zurzeit liegen 206 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg, 41 weniger als in der Vorwoche.