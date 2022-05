per Mail teilen

Ein Mann wurde am Montagmittag nach einem Arbeitsunfall mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Bei Arbeiten an einem Container in Flein im Kreis Heilbronn kam es zu einer Verpuffung, sodass der gesamte Container explodierte. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt. Des Weiteren wurde die Decke der Produktionshalle beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.