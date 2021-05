In Eppingen (Kreis Heilbronn) ist es am späten Freitagnachmittag zu zwei schweren Motorradunfällen gekommen, einer davon war tödlich. Nach Polizeiangaben prallte zwischen Ochsenburg und Mühlbach ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad gegen einen Baum, er starb noch an der Unfallstelle. Kurz zuvor hatte ein 18 Jahre alter Motorradfahrer an einer Kreuzung der Westtangente ein Auto übersehen und prallte mit ihm zusammen, er wurde schwer verletzt.