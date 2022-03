Unternehmen spenden mehrere Millionen Euro für Opfer des Kriegs in der Ukraine

per Mail teilen

Zahlreiche große Firmen und Unternehmen aus Heilbronn-Franken spenden für die Menschen aus der Ukraine. Bei der Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) beispielsweise, mit ihren Handelssparten Lidl und Kaufland oder bei Berner oder Würth, sind schnell Spendensummen zusammen gekommen. Seit Beginn der Krise habe die Schwarz Gruppe bereits mit verschiedenen Hilfsorganisationen vor Ort zusammengearbeitet und Geld- sowie Sachspenden im Wert von drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt, hieß es. Diese Hilfe soll jetzt auf zehn Millionen aufgestockt werden, und zwar in Form von haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und anderen benötigten Produkten. Auch die Würth-Gruppe mit rund 120 Mitarbeitenden in der Ukraine spendet eine Million Euro.