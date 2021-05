per Mail teilen

In Schwäbisch Hall sind bei einem Brand am Sonntag im Büro einer Metzgerei rund 20.000 Euro Schaden entstanden. Einem Bewohner gelang es das Feuer einzudämmen. Die Feuerwehr konnte es schließlich löschen. Sie war mit elf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Sie geht davon aus, dass ein technischer Defekt an einem Elektrogerät den Brand ausgelöst hat.