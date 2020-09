per Mail teilen

Im Kreis Heilbronn appellieren ungewöhnliche Verbotsschilder zurzeit an Autofahrer, die Geschwindigkeit der Situation anzupassen.

Ungewöhnliche Verkehrsschilder sind derzeit im Kreis Heilbronn zu sehen (Bild-Montage SWR) Pressestelle Ministerium für Verkehr

Die neuen Schilder weisen auf ein vermeintliches Verbot von Sonnenschein, Wildwechsel und Regen hin. Es ist eine Aktion des Landesverkehrsministeriums.

Hinweis mit Augenzwinkern

Die Schilder stehen unter anderem an der Landstraße bei der Ehmetsklinge und beim Katzenbachsee in Zaberfeld sowie an der Löwensteiner Platte (B39). Mit einem Augenzwinkern folgt dann der Hinweis, dass dieses Verbot selbstverständlich unbeachtet bleiben wird, aber die Geschwindigkeit den Gegebenheiten angepasst werden sollte.

Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund: Die tief stehende Sonne, eine nasse Fahrbahn und Wildwechsel können schnell zur Gefahr werden, vor allem außerorts.