Schemelsbergtunnel bleibt bis zum Mittag gesperrt

Bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) bleibt der Schemelsbergtunnel voraussichtlich noch bis zum Mittwochmittag gesperrt. Ursprünglich sollte er bereits am Dienstagvormittag wieder freigegeben werden. Montagabend haben dort Reinigungsarbeiten begonnen. Nach Angaben des Heilbronner Landratsamts wurde dabei ein Brandmeldekabel abgerissen. Dieser Defekt müsse jetzt behoben werden, so die Behörde. Zuerst hieß es, die Öffnung verzögere sich auf unbestimmte Zeit. Inzwischen geht das Landratsamt davon aus, dass die Reparatur bis zum Mittag abgeschlossen ist. Der Schemelsbergtunnel an der Bundesstraße 39 ist eine Ortsumfahrung für Weinsberg. Ist er gesperrt, fährt ein Großteil des Verkehrs durch die Innenstadt.