Der Schemelsbergtunnel (Kreis Heilbronn) soll ab Montagabend bis kommenden Freitag (20. Mai) jeweils in der Zeit von 18:30 Uhr bis gegen 5 Uhr in der Frühe nicht befahrbar sein. Laut Landratsamt verläuft die Umleitungsstrecke über Erlenbach und den Weissenhof. Der Schemelsbergtunnel an der B39 ist eine Ortsumfahrung für Weinsberg. Ist der Tunnel tagsüber gesperrt, fährt ein Großteil des Verkehrs durch die Innenstadt, was in der Vergangenheit zu erheblichen Behinderungen geführt hat.