Die Sanierung des Gemeindezentrums in Wertheim-Reicholzheim (Main-Tauber-Kreis) steht kurz vor dem Abschluss. Nachdem zunächst Fenster und Dach erneuert wurden, werden aktuell die Innenräume saniert und barrierefrei gestaltet. Dazu soll in den kommenden Wochen auch ein Aufzug eingebaut und im Außenbereich eine Rampe errichtet werden. Die gesamten Sanierungskosten liegen bei rund 540.000 Euro, knapp 150.000 kommen vom Land. Um die Ausgaben im Rahmen zu halten, wurden die Abbrucharbeiten im Innenbereich komplett in Eigenleistung der Ortschaft geschultert. Das etwa fünfzig Jahre alte Gemeindezentrum soll nach seiner Runderneuerung vorraussichtlich im Sommer offiziell eingeweiht werden.