Im Main-Tauber-Kreis wird der bestehende Ruftaxiverkehr um den Service der Haustürbedienung erweitert. In Städten und Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern im Main-Tauber-Kreis können Kunden bei Fahrten nach 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen den Haustürservice nutzen. Für Inhaber von Halbjahres- oder Jahreskarten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar kostet dies einen Euro zusätzlich, für alle anderen Kunden den normalen Fahrpreis plus zwei Euro. Die Haustürbedienung wird direkt beim Fahrpersonal des Ruftaxis bestellt. Zugestiegen wird wie gewohnt an einer Bushaltestelle.