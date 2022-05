per Mail teilen

Bei den Deutschen Meisterschaften im Griechisch-Römischen Stil feierte Ringer Marius Braun von den RED DEVILS Heilbronn am Wochenende in Frankfurt/Oder den größten Erfolg seiner Karriere: Nach seinem dritten Platz aus dem Jahr 2019 holte der 29-Jährige den Titel in der Gewichtsklasse bis 82 kg und darf sich nun Deutscher Meister nennen. Im Finale wurde sein Gegner Simon Öllinger vom SC Anger beim Stand von 7:0 für Braun wegen mehrfacher Kopfstöße vorzeitig disqualifiziert.