Die Ringer der Heilbronner Red Devils haben den Achtelfinalkampf der Bundesliga-Playoffs gewonnen. Sie besiegten am Samstagabend den KSC Hösbach knapp mit 15:12. Für die Red Devils am Start war unter anderem der Olympia-Dritte Frank Stäbler, der den Kampf gegen den amtierenden Weltmeister Malkhas Amoyan gewann. Der Rückkampf findet am kommenden Samstag in der Heilbronner Römerhalle statt.