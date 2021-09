Ringer der Red Devils bleiben Tabellenführer

per Mail teilen

Die Ringer der Red Devils Heilbronn haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga West verteidigt. Das Team von Headcoach Patric Nuding besiegte am Samstagabend KSK Konkordia Neuss mit einem deutlichen 20:7. Laut Verein bekamen die Zuschauer ein Weltklasse-Duell im Griechisch-Römischen Stil der Klasse bis 130 kg zu sehen. Der Europameisterschafts-Dritte, Eduard Popp, traf auf den Bronzemedaillen-Gewinner der U23-Europameisterschaft, Dariusz Vitek aus Ungarn. Vier Minuten lang lieferten sich die Beiden ein offenes Duell, ehe Popp den Kampf mit einem in der Schwergewichtsklasse extrem selten zu sehenden Überwurf und einer Fünf-Punkte-Wertung für sich entschied.