Bei einem schweren Unfall auf der A6 bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist ein Autofahrer am Mittwochabend schwer verletzt worden. Sein Auto hatte sich überschlagen.

Ein Autofahrer ist im Baustellenbereich der A6 bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) verunglückt und schwer verletzt worden. Der Mann war laut Augenzeugen in dem engen dreispurigen Baustellenbereich viel zu schnell in Richtung Weinsberger Kreuz/Nürnberg gefahren, so die Polizei. Dabei kam er von der Spur ab und prallte zunächst gegen ein Auto auf der rechten Spur, danach schleuderte er zurück gegen eine Betonleitwand.

Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer

Das Auto überschlug sich und schleuderte auf dem Dach noch rund 50 Meter über die Autobahn, bevor es quer über alle Fahrstreifen zum Liegen kam. Ersthelfer zogen den Unfallfahrer aus seinem Auto hinter die Leitplanke. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Unfallfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme und Bergung über eineinhalb Stunden mehrfach voll gesperrt.