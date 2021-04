Der Explosionsschutzspezialist R. Stahl aus Waldenburg (Hohenlohekreis) will am Freitag seine Geschäftszahlen für das Corona-Jahr 2020 veröffentlichen. Die Corona-Pandemie hat auch R. Stahl empfindlich getroffen. Wie schon im Februar nach vorläufigen Zahlen bekannt wurde, ist der Umsatz 2020 im Jahresvergleich um zehn Prozent gesunken auf 246 Millionen Euro. Beim Ergebnis ist R. Stahl sogar deutlich in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich steht ein Minus von 3,5 Millionen Euro, zuvor lag das Konzernergebnis noch bei plus 1,3 Millionen Euro. Wie es hieß, habe die Corona-Pandemie zu einem Nachfrage-Einbruch geführt. Durch Kostensenkungen konnten die Auswirkungen allerdings begrenzt werden, wie zum Beispiel durch reduzierte Arbeitszeiten.