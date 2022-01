Prozess wegen schwerer Brandstiftung: Frau hat ausgesagt

per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Heilbronn hat am Dienstag gegen zwei Personen ein Prozess wegen schwerer Brandstiftung begonnen. Sie sollen ihre Wohnung in Talheim angezündet haben.

Die Angeklagten, eine Frau und ihr Verlobter, sollen im Mai vergangenen Jahres in einem Mehrfamilienhaus in Talheim (Kreis Heilbronn) die von ihnen gemietete Wohnung in Brand gesetzt haben, da sie mit ihrer Wohnsituation unzufrieden gewesen sein sollen.

Sie sollen mit anderen Familien in dem Mehrfamilienhaus in Streit gelebt und das Gebäude vollständig für sich beansprucht haben. Die zwei Erwachsenen hatten in der Wohnung mit ihren drei Kindern gelebt.

Nach dem Brand vergangenen Mai: Die Feuerwehr parkt in einer Seitenstraße Feuerwehr Talheim

Seit Juli in Untersuchungshaft

Die Angeklagten sollen in der Wohnung und dem dazugehörigen hölzernen Treppenhaus großflächig mit Benzin getränkte Kleidungsstücke entzündet haben. Sie sitzen seit Juli vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Bei dem Feuer war ein Schaden von 100.000 Euro entstanden.

Noch keine Einigung

Kurz nach Prozessauftakt haben Richter, Staatsanwalt und Verteidiger versucht, sich auf ein Strafmaß zu verständigen. Doch ihre Vorstellungen liegen weit auseinander. Es gab also keine Verständigung.

Aussage der Frau

Am Dienstag hat die beschuldigte Frau vor Gericht ausgesagt. Sie stellte die Brandstiftung als ihre alleinige Tat dar.

Die Frau sagte aus, sie habe sich aus Verzweiflung über ihre Lebensumstände umbringen wollen.

Um sich das Leben zu nehmen, und damit ihre Kinder später nicht mehr in der Wohnung wohnen müssten, habe sie das Feuer gelegt. Die Kinder und der Mann seien zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen. Kurz danach habe sie laut eigener Aussage ihre Meinung geändert und den versuchten Selbstmord doch für einen Fehler gehalten. Daraufhin habe sie die bereits brennende Wohnung verlassen, aber bei den Nachbarn noch geklopft, um diese zu warnen. Polizei oder Feuerwehr verständigte sie aber offenbar nicht.

Am Dienstag konnte kein Urteil gefällt werden. Für den 18. Januar ist ein Fortsetzungstermin angesetzt.