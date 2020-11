Am Amtsgericht Heilbronn ist der Prozess gegen einen Polizisten um ein rassistisches Video in einem Handy-Chatprogramm kurzfristig vertagt worden, weil sich der Verteidiger in Quarantäne befindet.

Eigentlich wurde das Urteil am Freitag erwartet. Doch der Anwalt soll sich am Vortag in einem anderen Fall vor Gericht über längere Zeit in der Nähe eines Corona-Infizierten aufgehalten haben und dies kurz darauf erfahren haben, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts mit. Bis geklärt ist, ob sich der Verteidiger infiziert hat, bleibt der Anwalt vorerst in Quarantäne. Wann der Prozess fortgesetzt werden kann, ist noch nicht bekannt. Vor Gericht steht ein Polizist, der ein rassistisches Video in einem Handy-Chatprogramm präsentiert haben soll. Der 56-Jährige muss sich deswegen seit Mitte Oktober wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Heilbronn verantworten.