Prozess gegen mutmaßlichen "falschen Polizisten"

Im bayrischen Weiden wird am Dienstag ein Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied einer Telefonbetrugsbande fortgesetzt. Unter den Opfern der Bande ist auch eine Frau aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Der Angeklagte soll mit Komplizen insgesamt rund 200.000 Euro erbeutet haben. Dabei nutzten sie laut Anklage die Betrugsmasche "falscher Polizist". Aufgabe des Angeklagten sei gewesen, das Geld bei den Opfern abzuholen oder die Übergaben abzusichern, heißt es. So wurde zum Beispiel eine Frau aus Bad Mergentheim von einem angeblichen Oberstaatsanwalt angerufen, der vorgaukelte, für Ermittlungen ihr Erspartes in Falschgeld umtauschen zu müssen. Die Frau übergab 32.000 Euro aus ihrem Bankschließfach. Die Ermittler vermuten, dass es Hintermänner der Bande in der Türkei gibt. Mit einem Urteil wird frühestens Anfang Februar gerechnet.