An einem Protest gegen den Teil-Lockdown haben sich am Samstagnachmittag in Öhringen nach Angaben der Stadtverwaltung knapp 100 Menschen beteiligt. Nach einer Kundgebung, mit Rednern aus den Bereichen Fitness, Musik, Gastronomie und Hotellerie gab es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Die Abstands- und Hygieneregeln seien weitgehend eingehalten worden, so die Stadtverwaltung weiter. Der Ablauf sei friedlich und ruhig gewesen.