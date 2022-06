Programm für Regionaltag vorgestellt

Der Regionaltag in Heilbronn-Franken wird nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfinden - diesmal in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Das Programm für die Großveranstaltung am 3. Juli haben der Verein proRegion und die Stadtverwaltung jetzt vorgestellt. Oberbürgermeister Christoph Grimmer erwartet zahlreiche Besucherinnen und Besucher: "Für uns ist das eine schöne Veranstaltung. Wir freuen uns, dass sie jetzt doch endlich in Crailsheim stattfinden kann. Wir hatten uns ja schon 2020 darauf vorbereitet. Es ist jetzt der zweite Regionaltag in Crailsheim - 2005 war die erste Ausrichtung. Wir hoffen natürlich auf die verbindende Wirkung, die der Regionaltag ausstrahlen soll hier in der Region Heilbronn-Franken. Es gibt über 60 Ausstellungsstände und natürlich noch ein buntes Rahmenprogramm drumherum." Auch das SWR-Studio Heilbronn wird sich auf dem Regionaltag in Crailsheim präsentieren - mit Mundart und Musik. Auftreten werden die Mundartkünstlerin Ulrike Durspekt -Weiler und die Kultband Annaweech.