Positive Zwischenbilanz bei Weinfest Lauda

Das Weinfest in Lauda (Main-Tauber-Kreis) ist nach zweijähriger Corona-Pause zum Auftakt Freitagabend sehr gut angenommen worden. Das sagte Marktmeister Jan Raddatz dem SWR. Er sprach von einem durchweg friedlichen Verlauf. Straßen und Gassen hätten sich schnell gut gefüllt, Vereine, Gastronomen und Weingüter seien sehr zufrieden. An einzelnen Ständen sei sogar das Essen ausverkauft gewesen. Weil es 2018 gewalttätige Ausschreitungen gab, setzt die Stadt weiter auf ein Sicherheitskonzept, die Zahl der Security-Ordner wurde erhöht. Das Weinfest in der Laudaer Altstadt dauert bis Sonntagabend.