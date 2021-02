Die Polizei hat in Brackenheim im Kreis Heilbronn mit Hilfe eines Hubschraubers einen geflüchteten Unfallfahrer gefasst. Der Mann war am Freitagabend mit seinem Auto betrunken über ein Verkehrsschild gefahren und in eine Böschung geprallt. Zeugen riefen die Polizei. Da der Polizeihubschrauber in der Nähe eine vermisste Person suchte, konnte er kurz mit aushelfen. Der flüchtige Unfallfahrer wurde schließlich in einem Wohngebiet in Meimsheim von einer Streife gestellt.