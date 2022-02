Die Kripo ermittelt weiter nach einer Brandserie in Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall). Es müssten unter anderem noch Zeugen befragt werden, so die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage. Auch der genaue Sachschaden des letzten Brandes sei noch unklar. Ein jugendlicher Verdächtiger war am Freitag festgenommen worden und sitzt seitdem in U-Haft. Er soll für alle drei Brände im Teilort Lorenzenzimmern verantwortlich sein. Der Schaden wird bislang auf insgesamt 250.000 Euro geschätzt.