Mit einer Petition will man im Main-Tauber-Kreis für den Erhalt der Fleischerklasse an der Beruflichen Schule in Bad Mergentheim kämpfen. Ab dem kommenden Schuljahr werden die wenigen Azubis im Fleischerhandwerk nicht mehr in Bad Mergentheim unterrichtet. Gegen den Beschluss des Kultusministeriums wehrt sich ein Privatmann und hat mit Unterstützung der Kreishandwerkerschaft die Petition "Ein Herz für Vielfalt" gestartet. Rund 2.500 Unterschriften seien bereits gesammelt worden, heißt es. Die Listen liegen in vielen Metzgereien der Region aus. Die Petition kann jetzt auch online unterstützt werden. Der Initiator befürchtet, dass es immer weniger Fachkräfte in der Region geben wird, wenn der einzige Schulstandort für das Fleischerhandwerk wegfällt.